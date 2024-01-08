Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Diario As.

По данным источника, сумма сделки может составить 100 миллионов евро. Отмечается, что «сливочные» будут готовы приобрести Холанна в том случае, если им не удастся договориться с французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в своей команде и Холанна, и Мбаппе.

В нынешнем сезоне 23-летний Холанн провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и записал на свой счет пять голевых передач.