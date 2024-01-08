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​Филлипс хочет в «Ньюкасл» - переговоры продолжаются

08 Января 2024 • 18:48 Комментировать

«Ньюкасл» продолжает проявлять настойчивость в желании заполучить полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити». Журналист Руди Галетти сообщил в социальных сетях о том, что переговоры между «сороками» и «горожанами» продолжаются. «Ньюкасл» хочет арендовать Филлипса на остаток сезона.

Отмечается, что 28-летний Филлипс очень хочет перейти в «Ньюкасл», особенно с учётом приближающегося чемпионата Европы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник получал мало игрового времени в «Манчестер Сити».

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