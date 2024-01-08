​«Ливерпуль» разрешил Карвалью пройти обследование для «тигров»

Фабиу Карвалью становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Халл Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» разрешил 21-летнему полузащитнику пройти медицинское обследование для «тигров».

Если проблем выявлено не будет, то Карвалью отправится в «Халл Сити» на правах аренды до конца сезона. В трудовом соглашении португальца не будет прописана опция выкупа.

Напомним, что в первой части сезона Фабиу Карвалью представлял «РБ Лейпциг», но играл там мало. Недавно футболист досрочно вернулся в «Ливерпуль».

«Халл Сити» представляет Чемпионшип, где сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице.