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​«Ливерпуль» разрешил Карвалью пройти обследование для «тигров»

08 Января 2024 • 18:41 Комментировать

Фабиу Карвалью становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Халл Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» разрешил 21-летнему полузащитнику пройти медицинское обследование для «тигров».

Если проблем выявлено не будет, то Карвалью отправится в «Халл Сити» на правах аренды до конца сезона. В трудовом соглашении португальца не будет прописана опция выкупа.

Напомним, что в первой части сезона Фабиу Карвалью представлял «РБ Лейпциг», но играл там мало. Недавно футболист досрочно вернулся в «Ливерпуль».

«Халл Сити» представляет Чемпионшип, где сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице.

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