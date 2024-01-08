​«Ливерпуль» заработает миллионы, если «Аль-Иттифак» продаст Хендерсона

Поговаривают, что полузащитник Джордан Хендерсон может покинуть «Аль-Иттифак» уже спустя полгода после трансфера. Если саудовский клуб продаст английского футболиста, «Ливерпуль» хорошо заработает. Речь идёт о «миллионах прибыли», пишет Goal со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса. Дело в том, что гранд Премьер-лиги сохранил за собой процент от следующего трансфера игрока.

Джордану Хендерсону 33 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 7,5 миллиона евро.

Всего за «Аль-Иттифак» Хендерсон провёл 19 матчей. В них футболист отметился пятью голевыми передачами на партнёров.