​«Арсенал» присматривается к защитнику «Челси»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья находится на радаре «Арсенала». Как сообщает Si Phillips Talks Chelsea, «канониры» присматриваются к 25-летнему испанцу, желая усилить оборонительную линию команды.

В сезоне 2023/2024 Кукурелья поучаствовал в 12 официальных матчах «Челси». В них защитник не отмечался результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Отметим, что на текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Челси» - десятое.