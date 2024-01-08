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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» присматривается к защитнику «Челси»

08 Января 2024 • 18:10 Комментировать

Защитник «Челси» Марк Кукурелья находится на радаре «Арсенала». Как сообщает Si Phillips Talks Chelsea, «канониры» присматриваются к 25-летнему испанцу, желая усилить оборонительную линию команды.

В сезоне 2023/2024 Кукурелья поучаствовал в 12 официальных матчах «Челси». В них защитник не отмечался результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Отметим, что на текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Челси» - десятое.

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