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Стало известно, когда Вернер прибудет в Лондон слухи

08 Января 2024 • 18:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Немецкий нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер в ближайшее время прилетит в столицу Англии — Лондон. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в понедельник, 8 января, Вернер прибудет в Лондон для завершения перехода в «Тоттенхэм». Арендное соглашение между сторонами рассчитано до июня. Сообщается, что летом «шпоры» смогут выкупить Вернера у «РБ Лейпцига» за 18-19 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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