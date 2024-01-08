Стало известно, когда Вернер прибудет в Лондон

Немецкий нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер в ближайшее время прилетит в столицу Англии — Лондон. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в понедельник, 8 января, Вернер прибудет в Лондон для завершения перехода в «Тоттенхэм». Арендное соглашение между сторонами рассчитано до июня. Сообщается, что летом «шпоры» смогут выкупить Вернера у «РБ Лейпцига» за 18-19 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.