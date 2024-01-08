Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Аль-Хиляль» не отпустит Митровича в АПЛ и Серию А

08 Января 2024 • 17:40 Комментировать

Нападающий Александар Митрович в зимнее трансферное окно может вернуться в Европу. Дело в том, что интерес к 29-летнему сербу проявляют клубы Английской премьер-лиги и итальянской Серии А.

Впрочем, «Аль-Хиляль» ответит отказом на любое предложение по Митровичу в январе. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

В 26 официальных матчах за «Аль-Хиляль» Митрович записал на свой счёт 25 голов и пять результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александара Митровича в 28 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александар Митрович Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Хиляль» не отпустит Митровича в АПЛ и Серию А
16:50 · Англия. Премьер-лига
​«Это неправда»: Почеттино прокомментировал ситуацию с трансферами
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне рассказал о своих травмах
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за защитника «Эвертона»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне: Во время травмы был таксистом
16:25 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может вернуться в АПЛ, но не в «Ливерпуль» слухи
16:22 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино высказался о состоянии Нкунку
16:21 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо
15:53 · Англия. Кубок лиги
​Полуфиналы Кубка английской лиги пройдут без ВАР – известна причина 1
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен ускорить трансфер полузащитника «Эвертона» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» подписал аргентинца – названа сумма трансфера
14:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о ван де Беке: «Это был не тот игрок, которого я знал в «Аяксе»
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал новый контракт с важным игроком официально
14:32 · Англия. Премьер-лига
Вернер может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Манчестер Юнайтед»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин сделал выбор между «Баварией» и «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем