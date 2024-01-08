​«Аль-Хиляль» не отпустит Митровича в АПЛ и Серию А

Нападающий Александар Митрович в зимнее трансферное окно может вернуться в Европу. Дело в том, что интерес к 29-летнему сербу проявляют клубы Английской премьер-лиги и итальянской Серии А.

Впрочем, «Аль-Хиляль» ответит отказом на любое предложение по Митровичу в январе. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

В 26 официальных матчах за «Аль-Хиляль» Митрович записал на свой счёт 25 голов и пять результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александара Митровича в 28 миллионов евро.