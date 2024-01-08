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​«Это неправда»: Почеттино прокомментировал ситуацию с трансферами

08 Января 2024 • 16:50 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о работе клуба на январском трансферном рынке.

«Мы обсуждаем трансферный рынок внутри клуба. Но это неправда, что нам нужно продавать игроков, прежде чем привлечь новых. Это не так. Нам не нужно продавать, чтобы иметь возможность покупать новых в рамках финансового фэйр-плей», - слова Почеттино в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Челси» проведёт во вторник, 9 января. Команда Маурисио Почеттино будет играть на выезде против «Мидлсбро» в полуфинале Кубка английской лиги.  

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