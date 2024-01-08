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​Де Брёйне рассказал о своих травмах

08 Января 2024 • 16:36 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Полузащитник Кевин де Брёйне вернулся в строй «Манчестер Сити» после восстановления, которое заняло около пяти месяцев. Бельгиец не считает, что после предыдущей травмы он рано вышел на поле.

«У меня было три травмы подколенного сухожилия подряд, но они были далеко не в одном и том же месте. У меня было так много рубцовой ткани, что разрыв мог произойти в любой момент.

Люди говорили, что в прошлый раз я вернулся очень рано, но я тренировался три недели без каких-либо проблем. Так что всё было нормально. Я сыграл против «Арсенала» около 40 минут, но потом, в игре против «Бёрнли», это произошло.

Мне не нравилось смотреть матчи команды по телевизору. Но команда была в порядке», - сказал де Брёйне журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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