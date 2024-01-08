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​Де Брёйне: Во время травмы был таксистом

08 Января 2024 • 16:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о том, как он проводил время, пока был травмирован. Как известно, бельгийский футболист восстанавливался почти пять месяцев.

«Честно говоря, когда у вас есть трое детей в возрасте от трёх до семи лет, времени не так много. Я, по сути, был таксистом. Мне это нравилось. Теперь жене будет труднее справляться.

Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я использовал это время, превращая недостаток в преимущество. Я 10 лет играл без перерыва – возможно, мне было полезно перезагрузиться. Я смог в некотором роде позаботиться о себе», - рассказал де Брёйне журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 13 января – против «Ньюкасла» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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