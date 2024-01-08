Хендерсон может вернуться в АПЛ, но не в «Ливерпуль»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джон Хендерсон может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Evening Standard.

Как утверждает источник, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». Ранее появилась информация, что бывший игрок «Ливерпуля» хочет покинуть Саудовскую Аравию. По данным СМИ, Хендерсон уже предложил свои услуги двум немецким клубам — «Баварии» и «Байеру».

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» прошлым летом из «Ливерпуля». За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять голевых передач.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.