Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался насчёт того, как идут переговоры по трансферу Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Напомним, «шмели» хотят вернуть 23-летнего английского вингера, которого летом 2022 года продали на «Олд Траффорд» за 80 миллионов евро.

«Это правда, что мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Санчо. Мы хотим подписать Джедона на правах аренды, в этом нет никакого секрета. Тем не менее, мы пока не можем официально объявить о сделке», – цитирует Вацке журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не хочет включать в аренду Санчо право выкупа.