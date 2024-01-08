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Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо

08 Января 2024 • 16:21 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался насчёт того, как идут переговоры по трансферу Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Напомним, «шмели» хотят вернуть 23-летнего английского вингера, которого летом 2022 года продали на «Олд Траффорд» за 80 миллионов евро.

«Это правда, что мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Санчо. Мы хотим подписать Джедона на правах аренды, в этом нет никакого секрета. Тем не менее, мы пока не можем официально объявить о сделке», – цитирует Вацке журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не хочет включать в аренду Санчо право выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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