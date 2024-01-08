​«Манчестер Сити» подписал аргентинца – названа сумма трансфера

«Манчестер Сити» и «Ривер Плейт» подписали все документы по трансферу нападающего Клаудио Эчеверри. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы почти готовы сделать официальное заявление.

За трансфер Эчеверри «Манчестер Сити» заплатит 14,5 миллиона евро. Ещё 9 миллионов евро заложены в сделку как бонусы – они связаны с показателями футболиста, а не с результатами команды.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 18-летний Эчеверри продолжит выступать в «Ривер Плейт» - уже на правах аренды. Стоит дождаться официального объявления.