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​«Манчестер Сити» подписал аргентинца – названа сумма трансфера

08 Января 2024 • 14:54 Комментировать

«Манчестер Сити» и «Ривер Плейт» подписали все документы по трансферу нападающего Клаудио Эчеверри. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы почти готовы сделать официальное заявление.

За трансфер Эчеверри «Манчестер Сити» заплатит 14,5 миллиона евро. Ещё 9 миллионов евро заложены в сделку как бонусы – они связаны с показателями футболиста, а не с результатами команды.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 18-летний Эчеверри продолжит выступать в «Ривер Плейт» - уже на правах аренды. Стоит дождаться официального объявления.

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Манчестер Сити Ривер Плейт трансферы футбола - зима 2024 Клаудио Эчеверри ещё теги
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