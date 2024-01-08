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Тен Хаг – о ван де Беке: «Это был не тот игрок, которого я знал в «Аяксе»

08 Января 2024 • 14:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник Донни ван де Бек не смог реанимировать карьеру под его руководством. Напомним, нидерландский хавбек ранее успешно выступал под началом тен Хага в амстердамском «Аяксе».

«Почему ван де Бек не играл? Главная причина – это травмы. В «Манчестер Юнайтед» ван де Бек не был тем игроком, которого я знал в «Аяксе». Он постоянно травмировался и тратил много времени на восстановление», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Недавно ван де Бек оформил трансфер во франкфуртский «Айнтрахт», который арендовал игрока до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Эрик тен Хаг Донни ван де Бек ещё теги

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