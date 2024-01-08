Защитник Фабиан Шер поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Ньюкаслом», об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

«Мне очень нравится здесь, чувствую себя как дома. Хочу и дальше приносить радость нашим болельщикам. Я очень сильно люблю их, мне важна эта поддержка», - цитирует 32-летнего швейцарца пресс-служба «сорок».

В нынешнем сезоне Фабиан сыграл 28 поединков за «Ньюкасл» во всех соревнованиях. На счету швейцарца один забитый мяч. По итогам 20 туров команда занимает лишь девятое место в таблице АПЛ.