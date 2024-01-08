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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вернер может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Манчестер Юнайтед»

08 Января 2024 • 14:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернера очень близок к возвращению в Английскую премьер-лигу. Напомним, вскоре немецкий форвард должен стать новым игроком лондонского «Тоттенхэма».

По информации от журналиста Дэна Килпатрика, Вернер может дебютировать за «шпор» уже в ближайшем туре АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 января. Тимо осталось пройти медосмотр и подписать с «Тоттенхэмом» контракт, после чего трансфер на правах аренды до конца сезона будет завершён. Отметим, что у «шпор» будет возможность выкупа Вернера за 20 миллионов евро.

Ранее 27-летний выступал в Англии в составе другого лондонского клуба – «Челси».

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