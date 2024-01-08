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Хаби Алонсо готов работать только в трёх клубах

08 Января 2024 • 14:19 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо задумывается над сменой места работы. Как стало известно журналистам Relevo, испанский специалист готов рассмотреть три варианта.

Алонсо заинтересован в том, чтобы поработать в командах, за которые он выступал в бытность футболистом. Хаби выбирает между мадридским «Реалом», «Ливерпулем» и мюнхенской «Баварией».

«Байер» под руководством испанца показывает отличные результаты в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. «Фармацевты» не потерпели ни одного поражения в 16 турах и занимают первое место. Леверкузенцы опережают «Баварию» на четыре очка.

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