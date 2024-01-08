«Тоттенхэм» готов потратить почти 30 миллионов на защитника

Защитник генуэзского «Дженоа» Раду Дрэгушин может оказаться в лондонском «Тоттенхэме», об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

Как стало известно источнику, руководство английского клуба готово выложить за трансфер румынского футболиста около 28 миллионов евро. «Шпоры» намерены сделать предложение в ближайшие несколько дней.

В текущем сезоне Дрэгушин принял участие в 22 поединках за «Дженоа», в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Срок действующего контракта защитника с генуэзцами истекает в середине 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.