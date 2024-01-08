«Ливерпуль» нашёл Карвалью новый клуб

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью в ближайшее время сменит клубную прописку. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Давид Орнштейн, новым местом работы 21-летнего игрока станет «Халл Сити».

Португальский хавбек сменит прописку на правах аренды. Срок действия трудового соглашения между сторонами будет рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Первую половину сезона-2023/2024 Карвалью провел на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг». Полузащитник принял участие в девяти поединках чемпионата Германии, в которых не отметился результативными действиями.