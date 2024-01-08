Клопп ответил на вопрос о возвращении Хендерсона в «Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий относительно возможного возвращения в клуб полузащитника Джордана Хендерсона, ныне выступающего в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттифак».

«Я не общался с Джорданом по этому поводу. Если честно, то мы недавно разговаривали, но не на тему перехода. Поэтому мне больше нечего добавить по этому вопросу», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

Напомним, что Джордан перешел в «Аль-Иттифак» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14 миллионов евро. 33-летний полузащитник заключил с саудовским клубом трехлетнее трудовое соглашение.