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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» нашли усиление в АПЛ

08 Января 2024 • 12:24 Комментировать

Защитник бирмингемской «Астон Виллы» Эзри Конса попал в сферу интересов двух топ-клубов Английской премьер-лиги, информирует инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хотят «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Конса играет за «Астон Виллу» с 2019 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Эзри принял участие в 28 поединках, не отметившись голевыми действиями.

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