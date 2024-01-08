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«Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия

08 Января 2024 • 11:18 Комментировать

Звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может покинуть нынешний клуб и продолжить карьеру в другом чемпионате. Как сообщают журналисты Football-Espana, скандинавского бомбардира можно приобрести за 100 миллионов евро, если покупатель не выступает в АПЛ. Британским клубам сделка обойдется в два раза дороже.

Среди претендентов на Эрлинга называется мадридский «Реал», подыскивающий усиление в атакующую линию команды. Мадридцы могут подписать Холанна, если не смогут договориться с Килианом Мбаппе.

Эрлинг занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

Мбаппе договорился с новым клубом

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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