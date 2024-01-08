«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Осимхена

Центрфорвард национальной сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен по-прежнему является трансферной целью лондонского «Челси», об этом рапортуют журналисты Il Mattino.

Как стало известно источнику, руководство английского топ-клуба планирует выкупить нигерийца у итальянцев в летнее трансферное окно. «Пенсионеры» готовы выплатить сумму отступных за переход африканца, которая составляет 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний бомбардир провел 18 поединков за команду из Неаполя, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.