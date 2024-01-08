Айвен Тони - об отстранении из-за ставок: «Был момент, когда я разлюбил футбол»

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони высказался о своем отстранении от футбола из-за нелегальных ставок.

«Был момент, когда я разлюбил футбол. Некоторое время вообще не смотрел матчи. Таким образом наказывал себя. Но потом понял, что это мне не поможет. Нужно просто смириться с тем, что произошло. Чем больше ты зацикливаешься, тем больше страдаешь. Тем более, если сам ничего не можешь изменить», - передает слова нападающего таблоид The Mirror.

Напомним, что нападающего в мае прошлого года отстранили от футбола на восемь месяцев. Срок дисквалификации Тони истекает 16 января нынешнего года.