Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Айвен Тони - об отстранении из-за ставок: «Был момент, когда я разлюбил футбол»

08 Января 2024 • 10:28 Комментировать

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони высказался о своем отстранении от футбола из-за нелегальных ставок.

«Был момент, когда я разлюбил футбол. Некоторое время вообще не смотрел матчи. Таким образом наказывал себя. Но потом понял, что это мне не поможет. Нужно просто смириться с тем, что произошло. Чем больше ты зацикливаешься, тем больше страдаешь. Тем более, если сам ничего не можешь изменить», - передает слова нападающего таблоид The Mirror.

Напомним, что нападающего в мае прошлого года отстранили от футбола на восемь месяцев. Срок дисквалификации Тони истекает 16 января нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 48
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд уверена, что подпишет двух новичков до конца недели
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Осимхена
10:28 · Англия. Премьер-лига
Айвен Тони - об отстранении из-за ставок: «Был момент, когда я разлюбил футбол»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Ширер рассказал, чего не хватает Нуньесу
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить полузащитника за 70 миллионов евро
09:59 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты детали травмы Жезуса
09:47 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Арсенала» Артета исключил покупку нападающего в январе 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил купить звезду «Баварии»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем» 1
08:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сообщил новость по Каземиро и Мартинесу
05:47 · Англия. Премьер-лига
​Копмейнерс возглавил гонку бомбардиров Серии А по... выездным голам
03:11 · Англия. Кубок Англии
​Игроку «Блэкберна» пришлось дебютировать в отличной от партнёров футболке по любопытной причине
00:10 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Будем выживать без Салаха»
07 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Конате достойно заменил ван Дейка»
23:52 · Англия. Кубок Англии
​Александер-Арнольд: «Огромная победа»
Все новости
Рекомендуем