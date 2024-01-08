Ширер рассказал, чего не хватает Нуньесу

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

По мнению эксперта, уругвайскому футболисту необходимо научиться лучше реализовывать свои голевые возможности.

«Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду», — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп.

В текущем сезоне 24-летний Нуньес провёл за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Цвета мерсисайдцев нападающий защищает с лета 2022 года, ранее он выступал за «Бенфику» и «Альмерию».