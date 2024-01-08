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Ширер рассказал, чего не хватает Нуньесу

08 Января 2024 • 10:05 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

По мнению эксперта, уругвайскому футболисту необходимо научиться лучше реализовывать свои голевые возможности.

«Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду», — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп.

В текущем сезоне 24-летний Нуньес провёл за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Цвета мерсисайдцев нападающий защищает с лета 2022 года, ранее он выступал за «Бенфику» и «Альмерию».    

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алан Ширер Дарвин Нуньес ещё теги

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