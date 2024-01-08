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«Арсенал» может купить полузащитника за 70 миллионов евро

08 Января 2024 • 10:05 Комментировать

22-летний опорник Амаду Онана, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в другом английском клубе. По информации Football Insider, заполучить полузащитника желает лондонский «Арсенал».

«Ириски» готовы расстаться с игроком, если «канониры» заплатят за него не менее 70 миллионов евро. В подписании Онана лично заинтересован главный тренер лондонского коллектива Микель Артета.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Онана поучаствовал в 16 поединках, в которых забил один гол. Срок действующего трудового договора бельгийца с мерсисайдцами истекает летом 2027 года.

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