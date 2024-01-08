Раскрыты детали травмы Жезуса

Стали известны детали повреждения форварда лондонского «Арсенала» Габриэля Жезуса, которое игрок получил по ходу недавнего поединка против «Ливерпуля» (0:2) в рамках Кубка Англии.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, травма бразильца не носит серьезного характера. Таким образом, Габриэль должен в кратчайшие сроки восстановиться и вернуться в строй.

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 21 поединке за лондонский коллектив во всех турнирах. Габриэль записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.