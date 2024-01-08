«Манчестер Сити» решил купить звезду «Баварии»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида The Mirror.

Согласно сообщениям источника, в подписании звездного хавбека заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» планируют приобрести игрока в летнее трансферное окно, когда у него останется всего год по контракту с «Баварией». Чемпион Англии готов выделить на покупку Киммиха около 25 миллионов евро.

Конкурентами «Манчестер Сити» в споре за полузащитника являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».