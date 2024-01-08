Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»

Продолжается трансферная сага с переходом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в другой европейский клуб. Как стало известно журналистам The Times, 25-летний форвард решил отказаться от предложения мадридского «Реала», поскольку ему не понравились условия контракта.

По данным источника, Килиан решил переехать на Туманный Альбион и рассмотреть вариант трудоустройства в «Ливерпуле». Мерсисайдский клуб давно проявляет интерес к французу и рассматривает его в качестве альтернативы Мохамеду Салаху.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

Мбаппе договорился с новым клубом