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Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»

08 Января 2024 • 09:41 Комментировать (1)

Продолжается трансферная сага с переходом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в другой европейский клуб. Как стало известно журналистам The Times, 25-летний форвард решил отказаться от предложения мадридского «Реала», поскольку ему не понравились условия контракта.

По данным источника, Килиан решил переехать на Туманный Альбион и рассмотреть вариант трудоустройства в «Ливерпуле». Мерсисайдский клуб давно проявляет интерес к французу и рассматривает его в качестве альтернативы Мохамеду Салаху.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

Мбаппе договорился с новым клубом

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Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Aleksanderr07
08 Января 2024 в 09:55
О Боги!!! Что бы состоялось!!! Молю!!!
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