Тен Хаг сообщил новость по Каземиро и Мартинесу

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о восстановлении полузащитника Каземиро и защитника Лисандро Мартинеса.

«Эти парни уже вернулись к работе. Сейчас они занимаются вместе с командой. Пока не полностью, им еще предстоит сделать шаги для полного возвращения. Думаю, на это понадобится несколько недель», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Красные дьяволы» неудачно провели первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 20 туров манкунианский коллектив набрал 31 очко и располагается лишь на восьмой строчке в турнирной таблице.