​Копмейнерс возглавил гонку бомбардиров Серии А по... выездным голам

В последнем матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата «Аталанта» съездила в Рим и там добыла очко в матче с «Ромой» - 1:1. В составе бергамцев гол забил Тен Копмейнерс - нидерландский полузащитник отличился уже в четвертый раз в сезоне.

Он вышел в лидеры Серии А по любопытному параметру - у него уже четыре гола в нынешнем сезоне, но все при этом забиты в гостях. Это наибольшее количество мячей для игрока в Серии А, забивавшего лишь в гостях.

В следующем, двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» сыграет дома, это будет матч с «Фрозиноне» пятнадцатого января.