Жота: «Будем выживать без Салаха»

Английский «Ливерпуль» остался без своей главной звезды - Мохамед Салах уехал в Африку, но не гулять, как в песенке, а трудиться - ковать славу египетского футбола на «Берегу слоновой кости», то есть в Кот-д'Ивуаре. Как «Ливерпуль» собирается выживать без него, рассказал Диогу Жота, португальский футболист «красных»:

- Будем выживать. На придется играть без него как минимум месяц. Но я уверен, что наша команда сможет справиться с этим, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

Следует заметить, что в настоящий момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, и все преследующие клубы мечтают скинуть его с вершины.