​Ширер: «Конате достойно заменил ван Дейка»

Английский «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии, команда Юргена Клоппа забила сопернику два безответных мяча. Матч был вынужден пропустить Виргил ван Дейк, и немецкому наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось выпустить на поле Ибраима Конате. Бывшая звезда АПЛ Алан Ширер счиитает, что у Конате получилось очень достойно заменить капитана «Ливерпуля».

- Без ван Дейка Клоппу пришлось довериться Конате в этом важном матче, и он показал себя как лидер обороны. Он совершил важнейшие перехваты сегодня, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в Кубке Англии в 2022 году.