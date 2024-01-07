Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ширер: «Конате достойно заменил ван Дейка»

07 Января 2024 • 23:58 Комментировать

Английский «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии, команда Юргена Клоппа забила сопернику два безответных мяча. Матч был вынужден пропустить Виргил ван Дейк, и немецкому наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу пришлось выпустить на поле Ибраима Конате. Бывшая звезда АПЛ Алан Ширер счиитает, что у Конате получилось очень достойно заменить капитана «Ливерпуля».

- Без ван Дейка Клоппу пришлось довериться Конате в этом важном матче, и он показал себя как лидер обороны. Он совершил важнейшие перехваты сегодня, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в Кубке Англии в 2022 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алан Ширер Виргил Ван Дейк Ибраима Конате ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 39
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
00:10 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Будем выживать без Салаха»
07 Января
23:58 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Конате достойно заменил ван Дейка»
23:52 · Англия. Кубок Англии
​Александер-Арнольд: «Огромная победа»
23:29 · Англия. Кубок Англии
​Конате: «Вся команда отлично сыграла»
22:44 · Англия. Кубок Англии
​Диас повторил свой рекорд результативности в «Ливерпуле»
22:30 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Игра была, шансы тоже»
22:12 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Я супер-горд»
22:00 · Англия. Кубок Англии
​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»
21:52 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах
21:38 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе не впечатлён действиями «Реала», игрок может переехать в Англию слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Придётся сыграть ещё один матч»
21:13 · Англия. Кубок Англии
Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала» 1
21:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Фоден не ощущает давления»
20:54 · Англия. Кубок Англии
​Выяснилось, почему «Арсенал» впервые в своей истории играет дома в белых футболках
20:42 · Англия. Кубок Англии
Нуну Эшпириту Санту: «Мы слишком легко пропускали»
Все новости
Рекомендуем