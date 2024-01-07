​Артета: «Игра была, шансы тоже»

Лондонский «Арсенал» доминировал в игре против «Ливерпуля» в рамках Кубка Англии, но подопечные Микеля Артеты пропустили два мяча во второй половине игры и остались не у дел. Наставник клуба прокомментировал итоги проигранной игры, он посетовал на невезение.

- Игра была, шансы тоже были, и немало. Мы должны были выиграть, но вместо этого проиграли. Надо заниматься реализацией и капитализацией таких моментов. Нельзя быть такими расточительными в играх против таких клубов, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» четырнадцать раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2020 году.