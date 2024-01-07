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У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах

07 Января 2024 • 21:52 Комментировать
Арсенал
0:2
Ливерпуль

Лондонский «Арсенал» вечером воскресенья продолжил свою неудачную серию против «Ливерпуля», проиграв подопечным Юргена Клоппа дома всухую со счётом 0:2. Автоголом в свои ворота отметился Якуб Кивиор, довершил уверенную победу своей команды Луис Диас.

Так, в последних девяти матчах у «канониров» над мерсисайдцами всего одна победа. Случилась она 9 октября 2022 года – тогда «канониры» дома обыграли «красных» со счётом 3:2 в рамках матча АПЛ.

В остальном же в этих девяти матчах у «Арсенала» пять поражений и три ничейных результата.

Узнать больше подробностей о центральном матче 1/32 финала Кубка Англии можно здесь, в нашем отчёте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон

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