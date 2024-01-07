Возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может сорваться ещё по одной причине.

По информации The Times, капитан французской сборной не впечатлён попыткой «сливочных» подтолкнуть его к подписанию предварительного контракта в этом месяце. Сообщается, что нападающий хочет дополнительно изучить ряд вариантов, включая возможный переезд в Английскую премьер-лигу в качестве свободного агента.

Напомним, что контракт Мбаппе истекает летом 2024 года. В составе «Пари Сен-Жермен» Килиан выступает с 2017 года, несколько раз отклонив переход в мадридский «Реал».