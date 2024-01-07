​Мойес: «Придётся сыграть ещё один матч»

В матче Кубка Англии «Вест Хэм» не сумел переиграть «Бристоль Сити», команды разошлись миром и теперь им придется встретиться еще раз. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, похоже, не очень расстроен таким поворотом:

- Мы очень хорошо начали прошедший матч, могли сделать счет 2:0, но после того, как Форналс не использовал свой шанс, чуть встали. В первом тайме, в общем, мы были лучшей командой, но не смогли воспользоваться этим в должной мере. Теперь нам предстоит еще один матч, я с нетерпением жду переигровку против своего бывшего клуба, - цитирует слова Дэвида Мойеса BBC Sport.