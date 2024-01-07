Гвардиола восхитился возвращением де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возвращение на поле после травмы главной звезды центра поля команды, полузащитника Кевина де Брёйне.

«Мы очень сильно рады его возвращению. Кевин помогает выигрывать матчи. Он исключителен, уникален и у него есть способность делать то, что очень трудно другим», - говорит Гвардиола ВВС.

Напомним, что бельгиец вышел на замену вскоре после начала второго тайма матча против «Хаддерсфилда» В Кубке Англии (5:0). А на 74-й минуте он сделал голевую передачу и помог Жереми Доку забить гол.

В последний раз на поле до воскресенья де Брёйне появлялся 11 августа в игре против «Бёрнли» в АПЛ.