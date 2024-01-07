«Наполи» сделал необычное предложение «Дженоа» по Дрэгушину

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин может продолжить карьеру в «Наполи».

Как утверждает журналист Николо Скира, неаполитанцы готовы отдать «Дженоа» двух своих футболистов и 20 миллионов евро сверху за 21-летнего румынского защитника. По сведениям источника, «Наполи» предложил генуэзцам забрать защитника Лео Эстигора и арендовать Алессандро Дзаноли.

Сообщается, что борьбу за Дрэгушина ведет и лондонский «Тоттенхэм», который намерен предложить «Дженоа» 27-28 миллионов евро.

В нынешней кампании футболист сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, забил два мяча и стал автором одного ассиста.