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«Наполи» сделал необычное предложение «Дженоа» по Дрэгушину

07 Января 2024 • 20:30 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
13.01 17:00

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин может продолжить карьеру в «Наполи».

Как утверждает журналист Николо Скира, неаполитанцы готовы отдать «Дженоа» двух своих футболистов и 20 миллионов евро сверху за 21-летнего румынского защитника. По сведениям источника, «Наполи» предложил генуэзцам забрать защитника Лео Эстигора и арендовать Алессандро Дзаноли.

Сообщается, что борьбу за Дрэгушина ведет и лондонский «Тоттенхэм», который намерен предложить «Дженоа» 27-28 миллионов евро.

В нынешней кампании футболист сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, забил два мяча и стал автором одного ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дженоа Наполи Раду Дрэгушин Лео Эстигор трансферы футбола - зима 2024 Алессандро Дзаноли ещё теги

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