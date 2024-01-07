Куртуа назвал лучшего игрока 2023 года — это не Месси

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, кто должен получить приз лучшего игрока года по версии ФИФА.

Награду между собой разыграют Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Лионель Месси («Интер Майами»).

«По мне, приз должен получить Холанн, ведь он выиграл АПЛ, Кубок и Лигу чемпионов. Кроме того, ему удалось забить очень много мячей», — цитирует бельгийца официальный сайт ФИФА.

В текущем сезоне Холанн появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Церемония вручения наград состоится 15 января. Напомним, действующим обладателем приза является Месси.