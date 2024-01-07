Супруга Тьяго Силвы невольно подставила его на крупный штраф

В забавную, но вместе с тем неприятную ситуацию угодил защитник «Челси» Тьяго Силва. Любовь его второй половинки к социальным сетям и демонстрации всего и вся в них сыграла с ним злую шутку. Его супруга Белле сняла Тьяго во время вождения автомобиля, но при этом игрок... пользовался мобильным телефоном. А в странах Европы и особенно в Англии отношение к такому нарушению намного строже и осуждаемее, чем в наших краях.

- Мы едем на ужин в японском ресторане, - написала супруга Тьяго.

Но теперь, помимо ужина, Тьяго придется оплатить и большой штраф, несмотря на удаление видео. И это еще в лучшем случае, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.