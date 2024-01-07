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Де Брёйне оформил голевую передачу в первом матче после травмы

07 Января 2024 • 18:48 Комментировать

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оформил голевую передачу в первом за несколько месяцев матче в футболке «горожан».

Напомним, вечером воскресенья «Сити» принимает дома «Хаддерсфилд Таун» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Де Брёйне появился на поле на 57-й минуте, а на 74-й минуте оформил голевую передачу на вингера Жереми Доку, который также появился на поле во втором тайме. В последний раз Кевин выходил на футбольное поле 11 августа 2023 года.

Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале. Благодаря голу Доку «Сити» ведёт теперь со счётом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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