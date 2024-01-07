Так, Мудрик прошлой зимой обошёлся «Челси» в 70 млн евро. Первое место рейтинга у перешедшего из «Ливерпуля» в «Барселону» Фелиппе Коутиньо (135 млн), второе у Энцо Фернандеса (121 млн), перешедшего из «Бенфики» в «Челси», третье – у Вирдгила ван Дейка (84,6 млн), который сменил «Саутгемптон» на «Ливерпуль». Четвёртое место у Душана Влаховича, котрый за 83,5 млн перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус».
Украинский футболист стал пятым самым дорогим зимним трансфером в истории футбола
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вошёл в пятёрку самых дорогих трансферов в истории футбола, которые произошли в рамках зимнего трансферного окна. Рейтингом делится Transfermarkt.
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