В матче Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Хаддерсфилд Таун», произошло заслуживающее внимания событие. Полузащитник, звезда «горожан» Кевин де Брёйне вышел на поле впервые с августа 2023 года.

Случилось это на 57-й минуте, когда вместе с Жереми Доку он поменял на поле Хулиана Альвареса и Джека Грилиша. На табло в этот момент горел счёт 2:0.

Напомним, всё это время де Брёйне был травмирован. Сыграл бельгиец в последний раз до 7 января за свой клуб 11 августа – в матче против «Бёрнли» в рамках Английской премьер-лиги. В этой игре он получил травму и выбыл.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал.