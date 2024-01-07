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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне вышел на поле впервые с августа молния

07 Января 2024 • 18:25 Комментировать

В матче Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Хаддерсфилд Таун», произошло заслуживающее внимания событие. Полузащитник, звезда «горожан» Кевин де Брёйне вышел на поле впервые с августа 2023 года.

Случилось это на 57-й минуте, когда вместе с Жереми Доку он поменял на поле Хулиана Альвареса и Джека Грилиша. На табло в этот момент горел счёт 2:0.

Напомним, всё это время де Брёйне был травмирован. Сыграл бельгиец в последний раз до 7 января за свой клуб 11 августа – в матче против «Бёрнли» в рамках Английской премьер-лиги. В этой игре он получил травму и выбыл.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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