«Арсенал» потерял одного из ключевых игроков на матч с «Ливерпулем»

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче Кубка Англии против «Ливерпуля» будет вынужден обойтись без одного из своих ключевых игроков. Речь идёт об основном нападающем Габриэле Жезусе, который получил травму колена, если верить журналист Дэвиду Орнштейну.

Источник сообщает, что повреждение бразильца нельзя назвать серьёзным, но медицинский штаб «Арсенала» принял не рисковать здоровьем игрока, поэтому в заявке на матч с «Ливерпулем» Габриэля не будет.

В нынешнем сезоне Жезус отметился тремя голами и одним результативным пасом в Английской премьер-лиге. Бразилец проводит вторую кампанию за «Арсенал» после трансфера из «Манчестер Сити».