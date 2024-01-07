«Ювентус» больше не претендует на Филлипса, но игрока хочет арендовать клуб из АПЛ

Туринский «Ювентус» окончательно вышел из гонки за полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «старую синьору» не устроили условия, по которым «горожане» хотят отправить англичанина в аренду.

Источник отмечает, что интерес к 28-летнему полузащитнику сохраняет английский «Ньюкасл». При этом в гонке также участвуют и другие клубы, имена которых пока не раскрываются.

Напомним, Филлипс стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, когда команда Хосепа Гвардиолы заплатила за него свыше 50 миллионов евро. Бывший хавбек «Лидса» не смог закрепиться в стане «горожан», из-за чего в ближайшее время хочет реанимировать карьеру в другом клубе.