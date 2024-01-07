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«Бешикташ» нацелился на капитана «Ньюкасла»

07 Января 2024 • 15:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс может продолжить карьеру в турецком клубе.

Как стало известно Daily Mail, 30-летний футболист находится в шорт-листе «Бешикташа». Стоит сказать, что контракт Ласселлса с «Ньюкаслом» истекает предстоящим летом, поэтому турецкий клуб уже сейчас может договориться с игроком о бесплатном переходе в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ласселлс принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет семь миллионов евро.

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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