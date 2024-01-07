Стала известна причина задержки трансфера Санчо в «Боруссию» Дортмунд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо в последние дни был активно связан с возвращением в дортмундскую «Боруссию». Ряд источников твердили, что клубы почти согласовали все детали аренды до конца сезона, но авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что в данный момент клубы ещё далеки от компромисса.

Между сторонами присутствуют некие разногласия, но участники переговорного процесса стараются их урегулировать. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не хочет включать в сделку опцию выкупа, тогда как дортмундская «Боруссия» выдвигает противоположные требования.