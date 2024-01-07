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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон готов пойти на потерю целого состояния, чтобы покинуть Саудовскую Аравию прямо сейчас

07 Января 2024 • 13:45 Комментировать (1)

По данным британских СМИ, бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отчаянно хочет вернуться в Англию.

То, что летом многим казалось отличной идеей, с приходом зимы стало кошмаром для многих. Поездка в чемпионат Саудовской Аравии оказалась не такой идеальной, как думали некоторые футболисты. Потому, что адаптация невозможна, как это происходит с Хендерсоном.

Главная причина

По сообщениям английских СМИ, бывший капитан «Ливерпуля», который сейчас находится в команде под руководством Стивена Джеррарда в «Аль-Эттифаке», отчаянно хотел бы покинуть Аравию. «Помимо адаптации к новому образу жизни, борьбы с жарой и влажностью, а также низкой средней посещаемости «Аль-Эттифака» в этом сезоне (7800 зрителей на стадионе вместимостью 35 000 человек) они оказались скучными», — говорит он в газете Daily Mail.

Дело в том, что Хендерсону, который зарабатывает более 40 миллионов евро в год в «Аль-Эттифаке», придется остаться на два года в Саудовской Аравии, чтобы иметь возможность воспользоваться налоговыми преимуществами, предлагаемыми его контрактом. Если он решит вернуться в Англию сейчас, он может потерять выплату в размере около восьми миллионов евро, согласно подсчетам британских СМИ. В дополнение к деньгам, которые он перестанет зарабатывать, когда закончится его контракт.

Ситуация Джеррарда в «Аль-Эттифаке»

Помимо проблем с адаптацией, спортивная ситуация в команде Хендерсона тоже не представляет ничего особенного. «Аль-Эттифак» занимает восьмое место в таблице, отставая от лидера «Аль-Хиляля» на 28 очков, они провели восемь игр без побед, и позиция Стивена Джеррарда на посту главного тренера находится в серьезной опасности. The Telegraph несколько дней назад сообщил о давлении, которое испытывает английский тренер хозяевами команды для достижения хороших результатов и о возможности скорого увольнения.

На карту поставлено и его участие в Еврокубке следующим летом. Хотя Саутгейт продолжает включать полузащитника в составы, если его результативность упадет или возникнет конкуренция в Премьер-лиге, факт игры в Аравии может навредить ему перед главным континентальным турниром, который пройдет в Германии (чемпионат Европы).

Его освистали болельщики на «Уэмбли»

Хендерсону пришлось слушать свистки английских болельщиков в товарищеском матче против Австралии на «Уэмбли» в октябре. «Я не знаю, почему они свистят мне, но я это понимаю. Меня это не удивляет, потому что я могу понять причины. Если люди хотят освистать, потому что я играю в другой стране, это нормально. У каждого есть свое мнение», — пояснил футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
АПЛ Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Саудовская Аравия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
07 Января 2024 в 14:14
да не надо в эту аравию вообще соваться
считай вычеркнутые из жизни годы
равносильно вахтовикам на северах
только тут жара, дикий мир и отсутствие футбола
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