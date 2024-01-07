Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предложил свои услуги «Барселоне»

Бывший полузащитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард предложил свои услуги испанскому топ-клубу. По информации от журналиста Альфреда Мартинеса, Джесси Лингард хочет выступать за каталонскую «Барселону».

Англичанин знает, что «сине-гранатовые» испытывают финансовые проблемы, но нуждаются в усилении. Именно поэтому 31-летний свободный агент и предложил свои услуги команде Хави Эрнандеса.

Напомним, Лингард не может найти себе новый клуб после ухода из «Ноттингем Форест» в июле 2023 года. Ранее игрок находился на просмотре в «Аль-Иттифаке», но так и не получил контракт от клуба из Саудовской Аравии.