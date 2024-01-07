Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предложил свои услуги «Барселоне»

07 Января 2024 • 12:34 Комментировать
Барбастро
...
Барселона
1 21.00 X 9.00 2 1.12
Через 10 ч. 5 мин.

Бывший полузащитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард предложил свои услуги испанскому топ-клубу. По информации от журналиста Альфреда Мартинеса, Джесси Лингард хочет выступать за каталонскую «Барселону».

Англичанин знает, что «сине-гранатовые» испытывают финансовые проблемы, но нуждаются в усилении. Именно поэтому 31-летний свободный агент и предложил свои услуги команде Хави Эрнандеса.

Напомним, Лингард не может найти себе новый клуб после ухода из «Ноттингем Форест» в июле 2023 года. Ранее игрок находился на просмотре в «Аль-Иттифаке», но так и не получил контракт от клуба из Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Джесси Лингард трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Января
03:57
«Барселона» приблизилась к подписанию «Мессиньо»
03:41
Хави оценил игру Гюндогана
02:38
Анчелотти: «Барселона» будет бороться за все трофеи»
02:27
Барбастро - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:12
Хави: «Вторая половина сезона должна сложиться лучше для «Барселоны»
06 Января
23:24
Хави: «Я хочу, чтобы Серхи Роберто продлил контракт»
22:56
Бесплатный прогноз и ставка на матч Барбастро — Барселона Кубка Испании — 7 января 2024
22:53
«Барселона» планирует продлить контракт Араухо
22:20
Хави: «Роке получит игровые минуты в кубковом матче»
20:57
Араухо дал ответ «Баварии»
14:31
«Барселона» хочет продлить аренду Фелиша 1
10:12
«Барселона» ищет замену Левандовски
31 Декабря
12:39
Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»
21 Декабря
12:43
Суперлига должна решить все проблемы «Барселоны», клуб получит миллиард евро за участие
14 Декабря
09:21
​«Барселона» узнала своего соперника по 1/16 финала Кубка Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРБАСТРО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
12:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предложил свои услуги «Барселоне»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Дайер ждёт решения руководства «Баварии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о состоянии трёх игроков, которые близки к возвращению
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назначил медосмотр бывшему игроку «Челси»
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» могут обменяться игроками 1 слухи
03:28 · Англия. Кубок Англии
​Броя: «Хорошее выступление»
03:15 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Я не жду, что де Брёйне сразу будет показывать свою лучшую игру»
03:03 · Англия. Кубок Англии
«Астон Вилла» победила в Кубке Англии впервые за 8 лет
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Нкетиа, который может уйти в январе
01:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сравнил Фодена и де Брёйне
01:33 · Англия. Премьер-лига
У Почеттино спросили, готов ли «Челси» подписать Хендерсона
01:22 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни
00:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
00:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Очень хорошая победа»
Все новости
Рекомендуем